Baresi: "Rennes pericoloso, ma pensiamo a vincere la coppa. Simic come me"

"Non dobbiamo scegliere tra campionato ed Europa League: vogliamo andare in fondo in tutte le competizioni per vincere". Franco Baresi, vice-presidente onorario del Milan, non si scompone dopo il sorteggio che vedrà i rossoneri affrontare il Rennes nella seconda competizione europea. "Non sottovalutiamo nessun avversario, le francesi sono sempre particolari - ha aggiunto la storica bandiera dei meneghini -. Dobbiamo avere la giusta mentalità per arrivare in fondo".