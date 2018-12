Balo, attacco ai tifosi del Milan: "Senza rispetto né riconoscenza" Dura Instagram stories dell'attaccante del Nizza Facebook

06/12/2018

Polemica social per Mario Balotelli. Il bomber del Nizza ha attaccato duramente i tifosi del Milan che avevano commentato in modo negativo un suo eventuale ritorno. "Un giorno servi e l'altro no, l'importante è non pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora - si legge in uno stralcio -. Questo l'ho scritto solo per far notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore".

E' un momento complicato per Mario Balotelli, rimasto al Nizza dopo un'estate movimentata e ancora senza gol in questa stagione. Tra infortuni e scarso feeling con la porta, il nervosismo sta crescendo in SuperMario. Sabato ha platealmente contestato il tecnico Vieira per la sostituzione nel match contro il Guingamp, oggi se l'è presa con i tifosi del Milan che sui social hanno bocciato un suo eventuale ritorno a Milanello. Una 'balotellata' dopo l'altra che allontanano quella "svolta a livello mentale" più volte invocata da Roberto Mancini.

L'INSTAGRAM STORIES DI BALO "Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed alquanto improbabile ritorno. Ma va bene così, un giorno servi e l'altro no, l'importante è non pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora. Questo l'ho scritto solo per far notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore".

