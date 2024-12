Filippo Galli ha lavorato a lungo con le giovanili del Milan e per questo motivo sa quando un ragazzo dovrebbe esser impiegato. Per questo motivo l'ex dirigente rossonero ha lanciato un segnale alla società in un'intervista rilasciata a Tuttosport: "Camarda è pronto per fare il titolare. Gli darei più spazio, anche perché davanti il Milan fatica a concretizzare. Camarda ha qualità importanti: ti dà sempre la sensazione di poter segnare da un momento all’altro".