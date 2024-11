Intervistato dai colleghi di Gianlucadimarzio.com, Tijjani Reijnders ha fatto il punto sulla stagione del Milan dopo le prime 16 partite disputate in stagione. "In campionato possiamo migliorare, sono fiducioso in vista della partita con la Juventus - ha detto l'olandese -. Per lo scudetto non siamo in ritardo, stiamo migliorando. In Champions possiamo arrivare tra le prime otto: è tutto nelle nostre mani".