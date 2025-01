"Siamo in finale grazie al grande spirito di squadra e dobbiamo continuare così. Una vittoria che ci dà fiducia per andare avanti". Così Cristian Pulisic commenta ai microfoni di Mediaset la vittoria in rimonta del Milan contro la Juventus in Supercoppa. Ora c'è la finale contro l'Inter per un derby tutto milanese. "L'Inter è una grande squadra, ma è chiaro noi vogliamo vincere", ha aggiunto l'attaccante americano autore del gol del pareggio.