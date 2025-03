Milan, prima convocazione stagionale per Florenzi

Giornata di prime volte in casa Milan. Da una parte Warren Bondo, che a Lecce fa l'esordio in rossonero e quello dal primo minuto, dall'altra parte Alessandro Florenzi, che è alla prima convocazione stagionale dopo il grave infortunio al ginocchio patito nella tournée americana nel mese di luglio. Le parole dell'ex Monza prima del match: "Sono contento per me e la mia famiglia. È una cosa grande. Da quando sono arrivato qui, sono stato accolto bene, ho preso il ritmo e il mister mi ha dato fiducia. Per me oggi è una gara dura ma voglio far bene per vincere".