Il Milan non ha molte certezze in questo momento, ma una di queste è Krzysztof Piatek. L'attaccante poolacco è pronto a portare i rossoneri in Champions Leagee e a sfidare la maledizione della maglia numero 9. “L’obiettivo principale è giocare in Champions e il dispiacere più grande è non esserci già riuscito, Quando sono arrivato in Italia, chi l’avrebbe detto che avrei segnato più di CR7... Ma io voglio migliorare e diventare capocannoniere. Farò di tutto per riuscirci. La maglia numero 9? Sono felice, di averla sulle spalle. Da uno a dieci sono felice... undici. Il 9 è un numero importante per un attaccante, tutti i migliori ce l’hanno. Non credo alla scaramanzia: per me la 9 è la normalità, andrà tutto bene come con la 19. La cosa non mi fa paura”, ha detto alla Gazzetta.