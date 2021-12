Milan-Napoli coi cerotti: Pioli recupera solo Giroud, Spalletti spera in Zielinski

INFERMERIA PIENA

Tantissimi gli assenti nel big match di domenica sera a San Siro

In campo dopo Inter e Atalanta, coi nerazzurri di Inzaghi impegnati a Salerno venerdì sera e quelli di Gasperini in campo sabato a Bergamo contro la Roma: un motivo in più per rendere lo scontro diretto di domenica sera tra Milan e Napoli quanto mai delicato. Non fondamentale, come si usa dire in questi casi, non decisivo, ma certamente molto importante. Perché entrambe hanno perso punti e hanno vanificato l'ampio vantaggio accumulato sino a un mese: il Milan con i soli 7 punti fatti nelle ultime cinque partite, il Napoli ancora peggio, visto che di punti ne ha messi assieme solo 4. Ma entrambe, soprattutto, arrivano a questo faccia a faccia con una infermeria ancora piena, pienissima. Pioli conta e spera di recuperare almeno Giroud, che oggi ha lavorato a parte ma da domani dovrebbe tornare in gruppo. Spalletti, invece, incrocia le dita per riavere a disposizione Zielinski le cui condizioni, causa tracheite, non sono certo delle migliori. Ma c'è ottimismo su un suo ritorno tra i convocati.

Per il resto, la situazione in casa Napoli resta veramente complessa e da valutare giorno dopo giorno. Anche oggi Insigne ha fatto lavoro di scarico in palestra, idem Fabian Ruiz e Mario Rui, mentre Koulibaly ha svolto terapie e personalizzato in campo. Stesso menù per Lobotka e lavoro in solitario per Osimhen. Manolas invece è in permesso in Grecia per motivi personali. Nessuna certezza neppure per Elmas che contro l'Empoli è dovuto uscire a causa di una brutta contusione. Non granché migliore tuttavia, lo stato dell'arte al Milan con Rebic, Pellegri e si teme anche Leao fuori fino all'anno nuovo. Senza dimenticare, in difesa, l'assenza di Calabria, oltre ovviamente a quella di Kjaer.