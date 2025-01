Milan, Morata: "Conceiçao ha detto che per vincere serve energia"

"Ci hanno fatto subito gol, è stato difficile ma nel secondo tempo siamo entrati con l'atteggiamento di voler rimontare. Abbiamo rischiato di più con più giocatori davanti e questi ci ha fatto avere più occasioni". Così Alvaro Morata commenta ai microfoni di Mediaset la vittoria in rimonta del Milan contro la Juventus in Supercoppa. "Il mister ci ha detto ce abbiamo qualità ma serve intensità per vincere, ci ha portato tanta voglia ed energia. Non c'è stato tanto tempo, ma abbiamo battuto una grande squadra e ora abbiamo la possibilità di vincere un trofeo", ha aggiunto lo spagnolo ricordando che "la Supercoppa non sarà una Champions o una Serie A, ma è importante andare ad arricchire la bacheca di una grande squadra come il Milan".