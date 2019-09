Continua il confronto tra club e autorità per la realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un nuovo faccia a faccia con il sindaco Beppe Sala per discutere del progetto. "Non abbiamo ancora fissato il giorno esatto - ha spiegato il primo cittadino di Milano - ma certamente ci vedremo a breve, anche perché mi sembra che il tema stia diventando molto caldo".