In vista della sfida di ICC con il Bayern Monaco, Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa esaltando Piatek: "Kris lo conoscevo da avversario, adesso lo sto conoscendo perché lo sto allenando. E' un calciatore completo: ha forza, tecnica, senso del gol e della profondità. In questi 10 giorni mi è piaciuto molto".