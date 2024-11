Matteo Gabbia è quasi pronto a tornare. Il difensore rossonero, stando a quanto da lui stesso annunciato, avrebbe finalmente recuperato dal problema al polpaccio, ma non è ancora al 100%, motivo per cui La Gazzetta dello Sport scrive "Gabbia lavora da solo a Milanello", con l'intento di farsi trovare pronto settimana prossima in occasione della delicatissima sfida contro la Juventus.