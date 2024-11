Youssouf Fofana ha commentato così lo 0-0 tra il suo Milan e la Juventus: "Troppo rispetto della Juve? Sono d'accordo. Per me è stata una partita a scacchi, ovviamente non è stata spettacolare. Volevamo trovare il gol e chiudere in questo modo la partita. I nostri alti e bassi? Difficile dare una spiegazione, ogni partita è diversa. Dobbiamo essere più efficienti in avanti, continueremo a lavorare su questo, siamo ottimisti sul fatto che miglioreremo".