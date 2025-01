Sergio Conceiçao ha rilasciato una breve intervista prima della sfida con il Como. "Non ho parlato della partita passata. Speriamo sia tutto diverso oggi, dobbiamo migliorare in tante cose e abbiamo lavorato. Speriamo bene - ha spiegato a Sky Sport l'allenatore del Milan - Parlare non conta, dobbiamo fare risultato. Va bene?".