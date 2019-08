Milan, Berlusconi: "Spero in Giampaolo"

Silvio Berlusconi segue sempre con interesse il Milan e non perde occasione per ribadire la sua idea di calcio e lanciare una nuova stilettata a Gattuso. "Seguo sempre il Milan in tv, ma ultimamente non riuscivo più a guardarlo perché il modulo di gioco non mi convinceva - ha spiegato l'ex presidente rossonero - Quando il mio modulo avrebbe portato avanti la gara in maniera diversa, spegnevo la televisione e me ne andavo". "Ora spero che con il nuovo modulo di Giampaolo le cose siano cambiate e si possa vedere il Milan utilizzare al meglio i giocatori di cui dispone", ha aggiunto prima della gara del suo Monza.