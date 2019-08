"Volevo iniziare e sfortunatamente ho avuto un contrattempo nel primo allenamento che mi lascerà fuori per un po'. Ringrazio tutti per i messaggi e gli attestati di affetto, volevo stare con la squadra negli Stati Uniti, questa volta non sarà possibile ma ci rivedremo presto". Così, via Instagram, Leo Messi dopo l'infortunio al polpaccio patito oggi durante il primo allenamento dopo il ritorno a Barcellona, e che lo costringerà a saltare la trasferta negli Stati Uniti dove il Barcellona giocherà due amichevoli contro il Napoli.