Messi porta in Borsa i suoi immobili

La star del calcio Lionel Messi porta in Borsa le sue proprietà immobiliari, un portafoglio valutato 223 milioni di euro. La società, Edificio Rostower Socimi, è stata quotata su una piattaforma di scambio chiamata Portfolio Stock Exchange, autorizzata dalla Consob spagnola, come trust di investimento immobiliare e possiede sette hotel, immobili commerciali per negozi e uffici, nonché case. Rostower ha chiuso in rosso sia il 2022 che il 2023 e il prezzo delle azioni è stato fissato a 57,40 euro.