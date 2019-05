“Il futuro di Conte sarà in Italia”, Inter, Milan e Roma sognano

06/05/2019 di FRANCESCA BENVENUTI

Il cerchio si stringe, ma nessuno spoiler: la spy story sul futuro di Antonio Conte resta avvincente. La confidenza, però, che fa Ciro Ferrara a Tiki Taka aiuta a restringere il futuro campo di azione dell'allenatore: una scelta che, da buon ex ct della Nazionale, parrebbe escludere dalla rosa delle pretendenti le big oltre confine... “Ci siamo visti in settimana, diciamo che ha le idee abbastanza chiare, secondo me alla fine sarà in Italia” ha detto l'ex difensore.

Prontamente aggiornato, dunque, anche il calcolo delle probabilità legato alle panchine: via Bayern, Psg o Arsenal, spazio all'Inter - che strappa sempre i favori più alti - ma legata all'incognita Spalletti. La Roma resta così una destinazione di fascino, senza apparenti vincoli con la qualificazione Champions. Perché coinciderebbero attese del club e stimoli dell'allenatore - uno che ha saputo tirare fuori il meglio dalla Juve, dalla Nazionale e dal Chelsea, in relazione al momento storico che vivevano. Più indietro invece sarebbe il Milan, per non parlare della Juve. Perché quando invece della Juventus era l'allenatore, Conte già chiariva la carica che avrebbe messo in ogni sua futura destinazione...

“Forse a qualcuno non è chiaro che io sono un professionista. Diventerei il primo tifoso del Milan, dell’Inter, della Ropma e della Lazio. Io sono il primo tifoso della squadra dove alleno”.

Un patrimonio del calcio italiano pronto a ritrovare quotidianità e consuetudini della Serie A, con un Var in più e la grinta di sempre.