Mbappè: "Io, Messi e Neymar come rockstar: fatto sognare la Francia"

"Abbiamo fatto sognare dei bambini. Vedevi al Parco dei Principi... era pieno. Eravamo delle rockstar in Francia", così Kylian Mbappe ha parlato a "Clique" di Canal+ del trio delle meraviglie composto al Psg con Messi e Neymar. "In quegli anni abbiamo messo insieme una squadra da Playstation. Andavamo in piccolissime città e riempivamo tutti gli stadi. Avremmo voluto vincere la Champions League, ma ci siamo andati vicini, abbiamo fatto una finale, una semifinale, l’anno scorso ancora una semifinale. Penso che abbiamo fatto sognare la gente".