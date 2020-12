Maradona, ecco l'eredità: 75 milioni di dollari

Mentre in Argentina proseguono le indagini per accertare le cause del decesso di Diego Armando Maradona, a tenere banco è anche l'eredità del Pibe de Oro e come dovrà essere ripartita fra i numerosi figli. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca che cita un giornalista argentino molto vicino al 'Diez', al momento l'eredità dovrebbe aggirarsi intorno al 75 milioni di dollari fra case sparse in tutto il Mondo, sponsorizzazioni (la storica con Puma e con due aziende di videogiochi), investimenti vari in Venezuala e in Italia, altri beni lasciati a Dubai (case e auto di lusso) e in Bielorussia (un anello prezioso e addirittura un carrarmato).