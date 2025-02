Manchester Utd, infortunio alla caviglia per Amad Diallo

L'attaccante del Manchester United Amad Diallo ha subito un infortunio alla caviglia che lo terrà fuori per "diverse settimane", ha detto il club. Diallo si è infortunato durante l'allenamento di questa settimana. Diallo è stato uno dei migliori giocatori dello United in una stagione travagliata per i 20 volte campioni della Premier League. Ha segnato nove gol, tra cui un gol decisivo nei minuti finali contro il Manchester City a dicembre e un gol del pareggio nel pareggio per 2-2 con il Liverpool a gennaio. Il suo infortunio lascia l'allenatore dello United Ruben Amorim a corto di opzioni offensive dopo che Marcus Rashford e Antony sono stati ceduti in prestito nella finestra di mercato di gennaio.