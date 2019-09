Piove sul bagnato in casa Manchester United. La brutta sconfitta con il West Ham non è l'unica brutta notizia di giornata per Ole-Gunnar Solskjaer, che perde per infortunio anche Marcus Rashford. "Ha sentito dolore all'inguine - ha spiegato il manager dei Red Devils -. Domani faremo una scansione per vedere l'entità dell'infortunio. Non so per quanto tempo rimarrà fuori, non sono un dottore. Ma probabilmente sarà fuori per un po' di tempo".