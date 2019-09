"Ci siamo fatti quattro risate in famiglia". Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, torna a parlare degli insulti a lei rivolti durante il derby di Roma: "Ero con mio marito Igor in tribuna - ha detto al Corriere dello Sport -. E anche dopo, con Nicolò, abbiamo scherzato: 'Hai visto cosa pensano i laziali della mamma?'. Queste cose per fortuna non ci toccano. La rapina subita nei mesi scorsi? Ora ho un po' paura di girare da sola per la città. Ma non poteva essere un incidente privato a cambiare la carriera di mio figlio. Non so nemmeno se ci siano state trattative concrete oppure offerte in estate, io di queste cose non mi occupo. So soltanto che adesso Nicolò è felicissimo di giocare nella Roma".