"In considerazione dell'allerta meteo emanata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Civile dell'Emilia Romagna per la giornata di venerdì 14 marzo, la Partita del Cuore tra le Legends di Bologna, Parma e Cesena in programma domani alle 20:30 al Palasavena di San Lazzaro è stata rinviata a data da destinarsi". Lo comunica il Bologna Fc in una nota sul proprio sito.