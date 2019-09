Ludovica Mantovani, figlia dell'ex patron della Sampdoria Paolo Mantovani, è stata eletta come nuovo presidente della Divisione Calcio femminile. A nominarla sono stati i nuovi componenti del Consiglio direttivo della Divisione: Stefano Braghin, Alessandra Signorile e Ilaria Pasqui, nominati oggi dall'assemblea elettiva delle società andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma, assieme agli altri componenti gia' eletti all'unanimità lo scorso 12 luglio Moris Gasparri, Katia Serra e Renzo Ulivieri, oltre alla stessa Mantovani. "Sono molto orgogliosa di essere stata eletta - ha detto Mantovani - sono cresciuta nel mondo del calcio, c'è tanto da fare pensando ai giovani fino alle grandi campionesse. Il programma è quello di ascoltare le esigenze dei club di A e B, per consentire alle atlete un giusto percorso all'interno della loro squadra ma anche pensare al settore giovanile per coltivare sempre più giovani campionesse".