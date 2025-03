Liverpool, Slot cita Jordan: "Più lavori duramente più hai fortuna"

"Più lavori duramente, più hai fortuna". Il tecnico del Liverpool Arne Slot cita Michael Jordan alla vigilia della gara di campionato contro il Southampton per commentare il successo ottenuto mercoledì in Champions League al 'Parco dei Principi' contro il Psg, che ha perso 1-0 l'andata degli ottavi di finale dopo aver dominato la partita. "Non siamo stati un po' fortunati, siamo stati molto, molto, molto fortunati - ha aggiunto l'allenatore dei Reds - Se si pensa che gli infortuni siano questione di fortuna o sfortuna, allora siamo stati fortunati, ma abbiamo cercato di impedirli lavorando in un certo modo. Pertanto, il fatto di non aver avuto molti infortuni non lo vedo come un colpo di fortuna".