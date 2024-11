Arrivano notizie confortanti in casa Liverpool sul fronte Federico Chiesa. L'ex Juventus quest'oggi ha svolto tutta la seduta di allenamento con i compagni: presto tornerà in panchina dopo aver assistito dalla tribune a tante partite dei Reds. Difficile una sua convocazione per la sfida con il Manchester City di domani, più facile invece vederlo impegnato con il Newcastle nel match in programma mercoledì sera e valido per la Premier League.