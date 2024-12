Federico Chiesa è tornato finalmente al gol. Si tratta del primo gol inglese per l'ex Juve, ma non è arrivato non con la prima squadra, bensì l'under 21. Nel corso della gara di Premier League International Cup tra i Reds e il Nordsjælland, l'attaccante italiano ha realizzato il gol del momentaneo 1-1. La sfida del gruppo C ha, successivamente, visto gli ospiti prevalere. La gara è infatti terminata 4-3 in favore dei danesi.