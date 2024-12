Nelle due gare pomeridiane della 18/a giornata della Liga spagnola, il Celta Vigo ha battuto per 2-0 la Real Sociedad con una doppietta di Duran mentre l'Athletic Bilbao si impone per 2-1 in casa dell'Osasuna con le reti di Guruzeta e Berenguer. Non basta Torro ai padroni di casa.