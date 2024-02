Liga: il Barcellona ci crede, poker al Getafe e Real Madrid “solo” a +5  

SPAGNA

I blaugrana trionfano in casa per 4-0, Xavi mette pressione ad Ancelotti e “avverte” il Napoli

© Getty Images Nella ventiseiesima giornata di Liga continua il buon momento (in campionato) del Barcellona, che dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli in Champions League ritrova i tre punti con il 4-0 al Getafe. Raphinha apre le danze al 20’, poi nella ripresa ci pensano Joao Felix (53’), de Jong (61’) e Fermin Lopez (91’). Xavi mette pressione ad Ancelotti (impegnato domani contro il Siviglia), salendo a -5 dal Real in classifica.

BARCELLONA-GETAFE 4-0

Il Barcellona continua a tenere la Liga ampiamente aperta, rifilando il 4-0 al Getafe e salendo a -5 dal Real Madrid. Ottimo avvio dei padroni di casa, che gestiscono subito il possesso del pallone per cercare il vantaggio. Il gol che stappa la partita arriva poco dopo il quarto d’ora: al 20’ lancio perfetto di Koundé per la profondità di Raphinha, che si invola verso la porta e infila David Soria con il sinistro. La reazione ospite non si fa attendere, ma le maglie Blaugrana si stringono in difesa ed evitano il pari. Il Barça chiude il primo tempo in avanti, senza però avere la lucidità di trovare il raddoppio: al duplice fischio il punteggio è sull’1-0. In avvio di ripresa gli uomini di Xavi archiviano la pratica, ancora una volta con una grande intensità nei primi quindici minuti: al 53’ altro assist di un difensore per un attaccante, questa volta è Christensen che si spinge in avanti sulla destra e apparecchia per il tocco facile facile di Joao Felix, che fa 2-0. Passano otto minuti e i catalani calano il tris, con Raphinha che supera Soria, tocca per de Jong che conclude con il piazzato vincente dal limite dell’area. Nella mezzora finale la squadra di Bordalas è praticamente ko, e non riesce più di fatto ad avvicinarsi all’area avversaria. Lewandowski flirta con il poker più volte, ma il quarto gol viene realizzato al 91’ da Fermin Lopez: cavalcata verso l’area di Vitor Roque, con David Soria che respinge la conclusione del brasiliano ma non può nulla sulla girata del giovane spagnolo. Vince il Barcellona 4-0 e sale momentaneamente al secondo posto, scavalcando il Girona (impegnato lunedì contro il Rayo Vallecano) e avvicinandosi al Real Madrid (impegnato domani contro il Siviglia), ora distante soltanto cinque punti.