Il Getafe ieri sera ha superato in casa per 2-0 il Valladolid nella gara valida per la 14ma giornata della Liga. Reti di Rodriguez e Nyom. Ospiti in 10 dal 49' per il cartellino rosso a Pezzolano. Il Getafe sale a 13 punti mentre il Valladolid resta fermo a 9, in penultima posizione.