Il prossimo 16 dicembre andrà in scena la prima votazione in merito all'elezione del nuovo presidente della Lega Serie A. Servirà la maggioranza dei due terzi come anche per l'eventuale seconda votazione calendarizzata per il 10 gennaio. Il 20 gennaio invece, la terza convocazione dove sarà necessaria esclusivamente la maggioranza assoluta per la nuova nomina. Lorenzo Casini non ha ancora sciolto le riserve in merito a una sua ricandidatura.