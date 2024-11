LEGA SERIE A E WEWORLD IN CAMPO CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE

Lega Serie A e WeWorld hanno rinnovato, anche quest'anno, il loro impegno promuovendo l'8ª edizione della propria Campagna di Sensibilizzazione Nazionale #UNROSSOALLAVIOLENZA, per opporsi e combattere ogni forma di violenza e sopruso, fisico e psicologico, nei confronti delle donne. La violenza si alimenta soprattutto dell'indifferenza della collettività, per cui tutti sono chiamati ad agire e a dare un "cartellino rosso", netto e insindacabile, ad un fenomeno drammatico che ancora oggi affligge la nostra società. Sono 98 le donne uccise in Italia nel 2024; l'86% degli omicidi si è consumato in ambito familiare/affettivo; il 31,5% delle donne ha subìto violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita; il 28,1% non parla con nessuno di quello che ha subito; le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, ex partner, parenti o amici; gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. (Dati ISTAT riferiti all'Italia - Fonte Ministero della Salute 2024). "Il calcio non è solo uno sport, ma un potente fenomeno sociale in grado di raggiungere milioni di appassionati. Per questo dobbiamo usare tutta la sua forza per veicolare messaggi di sensibilizzazione capaci di diffondere valori fondamentali quali il rispetto reciproco, la solidarietà e la non discriminazione - ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A, Lorenzo Casini -. È con questo spirito che oggi più che mai intendiamo ribadire il nostro impegno per contrastare ogni forma di abuso e sopruso contro le donne, promuovendo su tutti i campi di Serie A la nostra campagna #unrossoallaviolenza. Un ringraziamento particolare va ai calciatori, agli staff tecnici e agli arbitri che nel prossimo turno di Campionato scenderanno in campo con il noto segno rosso sul viso, per testimoniare il loro impegno contro ogni forma di violenza sulle donne ed essere così un esempio per tutti i tifosi".