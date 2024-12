Lega Serie A brilla ai Globe Soccer Award con serie tv 'Unstoppable'

"Questo prestigioso premio rappresenta un riconoscimento a tutta la struttura della Lega per il lavoro che sta svolgendo per valorizzare il calcio italiano a livello internazionale", ha commentato Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, nel ricevere al Globe Soccer ieri il riconoscimento, "ringrazio anche il broadcaster locale Starzplay per il crescente interesse che riesce a convogliare sul nostro campionato da parte dei giovani in una regione in forte espansione, questo è un esempio concreto di come si possano creare progetti che vadano oltre la semplice trasmissione delle partite". Il format ha visto inoltre la partecipazione straordinaria delle Legends di Lega Serie A Gianfranco Zola, Marco Materazzi, Christian Vieri, Christian Panucci, Luca Antonini e Andriy Shevchenko. I due talenti selezionati, di nazionalità indiana e marocchina, saranno ospitati nel corso dei prossimi mesi dalle formazioni Primavera rispettivamente di Bologna e Milan.