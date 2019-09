Un turno di campionato dedicato ai nonni. E' l'iniziativa lanciata dalla Lega Pro per il campionato di C, che giocherà le partite dell'ottava giornata di andata, in programma dal 5 al 7 ottobre, con una dedica speciale, a tutti quelli d'Italia. In occasione della festa dei nonni, che viene celebrata il 2 ottobre, la Lega Pro con i suoi club li vuole festeggiare. I nonni, molti dei quali sono tifosi dei club della C , sempre più spesso, sono coloro che avvicinano i bambini al calcio e alla squadra del cuore. "Il nostro calcio si caratterizza per i valori - spiega Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro - è un patrimonio che unisce le generazioni e vede la presenza sugli spalti di giovani e persone con le tempie grigie. Il nostro motto sarà: 'Allo stadio C portiamo i nonni'. Sarà il nostro modo per ringraziarli e portare negli stadi il racconto della storia". In Italia, la giornata dei nonni fu istituita "quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della societa' in generale".