Lega Pro, l'Integrity Tour fa tappa a Carpi

"Come Lega Pro, tracciamo da tempo un percorso di formazione solido per le nostre squadre e per i calciatori della Serie C. Vogliamo conferire loro, ma anche a dirigenti e tecnici, gli strumenti necessari per ostacolare e anticipare pratiche illecite e di match fixing" - ha dichiarato il Segretario Generale di Lega Pro, Emanuele Paolucci.