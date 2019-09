"Il Torino fa dell'urto fisico la sua peculiarità, con un grande impatto e tenendo testa a questo aspetto poi puoi avere spazio". L'attaccante del Lecce Gianluca Lapadula presenta così il posticipo di lunedì in casa dei granata. "Questa settimana con la sosta del campionato ci è servita per ritrovare le energie, abbiamo lavorato molto bene come al solito e da lunedì scorso abbiamo iniziato a preparare il match", ha spiegato il giocatore in conferenza stampa. "La sconfitta con il Verona ci deve servire da lezione e io l'ho presa proprio in questo modo. Se non scendi in campo affamato fai fatica su tutti i campi".