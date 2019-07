Ultimo test amichevole per il Lecce che nel pomeriggio ha battuto per 6-0 la Virtus Bolzano (formazione di Serie D). Per i giallorossi di Fabio Liverani, le reti di Felici (5' pt), Lapadula (13' pt), La Mantia (38' pt), Falco (4' st), Felici (18' st) e Vera (43' st). Non hanno partecipato all'amichevole Mancosu, Shakhov, Tabanelli, Gallo e Lo Faso. Domani doppia seduta.