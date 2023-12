Le Sdottorate: Napoli e l'handicap del 17... Storie di musi corti e lunghi 

SDOTTORATE

Analisi, numeri e curiosità dell'ultima giornata di campionato

Fa una certa impressione vedere i campioni d’Italia a -17 dalla vetta ed esattamente a -17 anche rispetto alla stagione scorsa quando il Napoli di Spalletti dopo 17 giornate aveva raccolto 44 punti (gli stessi dell’Inter di oggi). Il 3-0 dell’Olimpico rilancia le ambizioni della Roma mourinhana e affossa la squadra di Mazzarri. Da quando c’è stato il cambio di panchina, il Napoli è in picchiata: il tanto vituperato Garcia aveva raccolto 21 punti in 12 partite (media 1,75), Mazzarri ne ha conquistato soltanto 6 in 5 (media 1,2). E, come contorno, è pure uscito dalla Coppa Italia con l’umiliante 0-4 rimediato dal Frosinone.

MUSI CORTI… – Torna al successo la Juventus, corsara (come si diceva una volta…) allo Stirpe dopo il mezzo passo falso con punticino annesso della visita a Marassi. Vittoria di misura (come si diceva una volta…) per via del secondo gol personale di Vlahovic annullato dopo revisione al Var. Quello di Frosinone è il 12esimo successo stagionale per la squadra di Allegri. Di queste 12 vittorie soltanto 4 sono state ottenute con due o più gol di scarto: l’ultima (il 2-0 nel derby) è datata 7 ottobre. L’unica con tre gol di margine è il 3-0 rifilato all’Udinese in Friuli nella prima di campionato. La conferma che a Max piace vincere… allo sprint. Per usare termini ippici e allegriani, “di corto muso”.

… MUSI LUNGHI – Per una volta il “muso lungo” non è sinonimo di arrabbiatura. Sta a testimoniare le vittorie “larghe”. Quelle che tanto piacciono a Simone Inzaghi. In questo campionato 11 dei 14 successi ottenuti in queste prime 17 giornate dall’Inter sono stati con due o più gol di scarto. Ultimo, il 2-0 di ieri al Lecce. Di più. Ben quattro volte i nerazzurri in questa Serie A hanno maramaldeggiato. Vincendo con ampio margine di quattro reti: 4-0 alla Fiorentina, 5-1 nel derby, 4-0 a Salerno e 4-0 all’Udinese.

SOMMERISSIMO – Sempre presente in campionato tra i pali nerazzurri Yann Sommer, fresco 35enne. A guardia della porta interista ha incassato soltanto 7 gol in 17 gare tenendo la rete inviolata in ben 12 occasioni. Contro il Lecce lo svizzero ha peraltro allungato a 423 minuti la sua striscia di imbattibilità in A. In stagione, Sommer ha lasciato spazio al suo “vice” Audero soltanto due volte: in Champions a Lisbona contro il Benfica (3-3) e in Coppa Italia a San Siro contro il Bologna (1-2).