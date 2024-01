Le Sdottorate: Gol italiani? Milan sempre a zero, Monza e Cagliari al top

SDOTTORATE

Un'analisi "particolare" dopo la 21esima giornata di campionato

© Getty Images In attesa di vedere assegnato a Riyad il primo trofeo stagionale, la coppa dell’idiozia l’hanno vinta quei tifosi (o pseudo tali) che a Udine hanno insultato Maignan per il colore della sua pelle e che a Salerno hanno tirato un calcinaccio a Retegui. Dalle nefandezze sugli spalti alle prodezze sul campo. Il campionato dimezzato certifica che l’autorevole Juventus vista a Lecce può essere davvero l’unica a contendere lo scudetto all’Inter. Il sorpasso con l’asterisco lancia la volata per il confronto diretto di domenica 4 febbraio. Prima, la Juve riceverà (sabato 27) un rigenerato Empoli e l’Inter, reduce dalle fatiche arabe, andrà a far visita domenica 28 alla Fiorentina. In questa 21esima giornata a scartamento ridotto, dei 21 gol realizzati nelle 6 partite disputate soltanto 3 sono italiani: Mazzitelli (Frosinone), Lorenzo Pellegrini (Roma) e Folorunsho (Verona). Non conteggiamo come tale la segnatura del genoano Retegui, che è si nel giro azzurro ma che è argentino di nascita e di crescita calcistica.

FRATELLI D’ITALIA – Aveva fatto discutere, lunedì 15, il nostro “studio” sui gol italiani del Milan. Tra i commenti alla scorsa edizione delle Sdottorate quelli degli amici Nou Camp (ironico: “In effetti l’Inda di gol italiani ne fa molti...”), Giovanni (piccato: “Vedo che sul Milan la critica è sempre pronta. Anche vincere 3-1 non va bene perché i gol non sono italiani”) e Giuseppe (realista: “Ma chi se ne frega! L’importante è che la buttino dentro”) e Gianni (rassegnato: “Se siamo costretti a sperare in un gol di Calabria siamo alla canna del gas”). Ribadiamo un concetto: il Milan - cui ovviamente vanno tutti i complimenti del caso per la striscia in corso di 4 vittorie consecutive - è finora l’unica squadra di Serie A a non aver fatto gol con calciatori italiani. E, visto che in passato questo digiuno tricolore non si era mai verificato, trascorse 21 giornate il dato non può non fare notizia a fronte di 51 reti in A (cui si potrebbero aggiungere altre 5 in Champions e 5 in Coppa Italia). L’Inter (o l’Inda, secondo lo slang tifoso di Nou Camp) non ne avrà fatti tantissimi di gol italiani ma almeno 8 su 49 in campionato sono arrivati (3 da Dimarco, 2 da Barella e Frattesi e 1 da Acerbi). Come il Milan (speranza Camarda a parte) anche l’Inter non ha attaccanti nostrani in rosa, purtuttavia la squadra di Pioli nello scorso campionato aveva mandato a referto cinque centri italiani: due volte a firma Tonali (oggi al Newcastle, squalificato), due Pobega (attualmente infortunato) e una Calabria. Un 5 + 2 in stagione, visti i due gol realizzati in Champions da Pobega e Gabbia contro la Dinamo Zagabria (uno all’andata e uno al ritorno).

Se il Milan è dunque al palo e l’Inter segna un 16,33% di realizzazioni nostrane, tra le grandi dell’italico pallone il primato in positivo va alla Juventus. Su 35 gol segnati in queste prime 21 di campionato sono 13 quelli italiani: 6 Chiesa, 3 Gatti, 1 ciascuno Cambiaso, Locatelli, Miretti e Rugani.

Delle altre squadre in zona Europa (dalla Fiorentina al Torino) la maggior parte viaggia tra un 35 e un 40% di reti italiane (Bologna 39, Roma 38, Fiorentina 37, Napoli 36,66) con Atalanta e Torino ad abbassare drasticamente la media (17,14% la Dea, 16,66% il Toro con Bongiorno unico marcatore nostrano con le sue tre reti sulle 18 in totale dei granata). Inter a parte, la squadra con meno esultanze tricolore è il Genoa (il 9%, due reti su 22 firmate da Biraschi e Bani, considerando Retegui – che pure veste la maglia azzurra – straniero di nascita e formazione calcistica). Il maggior numero di reti nostrane è del Monza: a secco nella catastrofica trasferta del Castellani, la squadra di Palladino ha segnato comunque 14 gol italiani su 20, media del 70%, grazie alle segnature di Colpani (6), Colombo (3), Pessina (2), Caldirola, Gagliardini e Vignato (1). Ital-Monza, insomma, è proprio il caso di dirlo. Alle spalle dei brianzoli è virtuoso e verace anche il Cagliari (13 su 20 pari al 65%) per i centri di Pavoletti (4), Dossena, Oristanio e Viola (2), Petagna, Zappa e Lapadula (1) che gioca nella nazionale del Perù per via di mamma ma che è nato e cresciuto a Torino.