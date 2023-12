Le pagelle di Piantanida: Pellegrini gioca a campo minato, Falcone fa l'insalata russa

I VOTI DI PRESSING

Niente regali di Natale per Di Gregorio, Lazio al cinema con Guendouzi e Zarraga da dove arriva?

© sportmediaset Anche per la 17esima giornata della serie A arrivano le inimitabili pagelle di Franco Piantanida. Il professore di SportMediaset ha giudicato così i buoni e i cattivi del penultimo turno del 2023.

ZARRAGA 8

Un tempo alla prima giornata, poi 8, 4 e 1 minuto in campo. Quando prende il posto di Samardzic e segna l’1-0 per l’Udinese, la reazione è stata la stessa di quando vostro zio, dopo il pranzo di Natale, verso le 18.30 tira fuori un catino di mascarpone e un pandoro da 2kili: zio, scusa, e questo da dove viene?

GUDMUNDSSON 8,5

L’Islanda, già terza nella classifica dei paesi più felici al mondo nel 2023, ha un’arma in più per superare Danimarca e Finlandia nel 2024: trasmettere le partite del Genoa a reti unificate per tutta la popolazione.

FREULER 7,5

Quando andavano di moda i “riflessi filmati” una scivolata così era oro. Una giocata tirata fuori dallo scantinato di un negozietto vintage, un gesto tecnico d’antan che sullo 0-0 salva la vita del Bologna.

DAWIDOWICZ 7

In Inghilterra il capitano è lo “skipper”, colui che ha il comando dell’intera imbarcazione. Così il polacco interpreta la fascia e porta lo yacht Verona fuori dal porto retrocessione, correndo da poppa a prua.

DI GREGORIO 2

È il voto senza commento della settimana.

COSTIL 7,5

Abbiamo visto l’abbraccio più atteso tra Giroud e il sosia di Giroud, che non ha preso gol da Giroud ma ha preso tutto quello che poteva prendere. A proposito, Ochoa di ritorno dall’infortunio se la può prendere comoda.

PELLEGRINI 8

Infortuni, panchine, 11 partite giocate su 23, fischi, rumours di mercato e qualche strillo dei tabloid. La stagione del capitano è un campo minato, ma uscendo dalla panchina fa il passo giusto e l’unica cosa che fa esplodere è l’Olimpico.

SZCZESNY 6,5

Di solito inizia la giornata con una doccia gelata, stavolta forse troppo. Si congela sotto il getto d’acqua e Baez gli ruba l’accappatoio. Così deve arrampicarsi sopra l’armadio della partita per tirare giù l’asciugamano che copre la Juventus fino al gol di Vlahovic.

GUENDOUZI 8

Al cinema Lazio danno due film in cartellone: una pellicola è il classico fantasy sulle parate di Provedel, l’altra un’introspettiva, tutt’altro che lenta e statica, dell’uomo che sta salvando la rassegna stagionale biancoceleste.

FALCONE 8,5

Non perdiamo tempo che dobbiamo correre a preparare l’insalata russa per i parenti: tra l’altro, se usassimo lo stesso dosaggio di parate utilizzato dall’ottimo Wladimiro ne uscirebbero tre o quattro vasche. Vasche eh, non vaschette.