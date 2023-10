Le pagelle di Piantanida, nona giornata: i cereali di Kean, Dumfries nastro trasportatore

I VOTI

Reijnders cade in un gioco di parole, Dia cambia le sospensioni e Cajuste fa il caffè con la cuccumella

E' tornato il campionato e non potevano mancare le pagelle di Frank Piantanida. Ecco i voti della nona giornata con la firma del nostro professore a Pressing.

CAJUSTE 7

“A Napoli l’umore e il clima cambiano dopo ogni partita – dice lo svedese – e te ne accorgi girando nei bar della città”. Verissimo, infatti ha ordinato un caffè il 19 agosto, dopo il rigore provocato a Frosinone all’esordio e gliel’hanno portato dopo 8 giornate. Sì, però gliel’hanno portato a letto, con la cuccumella.

DUMFRIES 7,5

In 158 secondi cambia la partita con il 4° assist stagionale, ormai è diventato un nastro trasportatore: non è che sia l’invenzione più nobile del secolo, soprattutto dal punto di vista estetico, ma nell’area degli arrivi in porta funziona e porta le valigie ai compagni.

TRESSOLDI 3

“Abbiamo fatto una partita da 4,5 con errori da 3”. Mamma mia che soddisfazione per il professore quando un genitore come Dionisi è d’accordo sull’esito disastroso della verifica di uno dei suoi figli.

FELIPE ANDERSON 8

È il voto senza commento della settimana.

EL SHAARAWY 8

Risponde così alle accuse per il presunto coinvolgimento nel calcioscommesse: “Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio, quando vivi emozioni come queste: segnare all’ultimo minuto e correre sotto la curva?”. È la stessa cosa che ci domandiamo noi da due settimane.

DIA 8,5

Che guidi Paulo Sousa o che guidi Pippo Inzaghi, nella macchina della Salernitana è la sospensione: grazie ai suoi gol, tutte le irregolarità e le buche nella strada verso la salvezza non vengono trasmesse ai passeggeri.

DE SILVESTRI 8

ll Volo è un trio. Il volo è un trio formato da un capitano che non stecca in difesa, da un leader 35enne che ne dimostra 25 e da un tenore che segna di testa da fuori area: il volo è un trio formato da un uomo solo, un uomo e trino.

CARNESECCHI 6,5

Fino al 91’ il messaggio per il magazziniere era: “Tranquillo, giovedì in Europa League metto questo completo qui, non lo lavare, non l’ho usato”. Poi la murata su Puskas e come dice il saggio: meglio far riaprire il cestello che la partita.

KEAN 6,5

Se domattina vi alzate senza fiducia in voi stessi, mentre riempite la tazza di cereali non scrollate Instagram alla ricerca di frasi motivazionali piene di fuffa: guardate il vostro riflesso nel latte con la stessa fiducia con cui Allegri guarda Moise.

REIJNDERS 4

Con l’Inter male, con la Juve peggio. Certe notti fanno tutta la differenza del mondo, tutta la differenza che c’è tra un passaggio di livello e un passaggio a livello. Fate le vostre riflessioni.