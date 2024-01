Le pagelle di Piantanida: Frattesi film cult, Huijsen memoria di ferro

I VOTI DEL PROF DI SPORTMEDIASET

La Befana regala Carboni, Zirkzee schiaccia i biscotti e Vlasic salta in alto come la sorella Blanka

Si è concluso il girone d'andata e anche per la 19esima giornata non sono mancati i voti più attesi della domenica. Quelli delle pagelle di Franco Piantanida che, come sempre, ha promosso e bocciato i protagonisti in campo da venerdì a domenica.

VLASIC 8

Il salto in alto è la specialità della casa: se la sorella Blanka è stata due volte oro mondiale, un argento e un bronzo alle Olimpiadi, la medaglia al collo di Nikola sarà far saltare al Toro l’asticella di un campionato finora senza infamia, senza lode e anche senza Europa.

FRATTESI 7,5

Assicurando che avrebbe voluto fare di peggio, Davide ha esultato come se volesse andare a recuperare al terzo anello la borsa con i 38 milioni di euro del valore del suo cartellino: una scena perfetta per il remake di “Ricchi, ricchissimi, praticamente in mutande” per colpa sua.

ROVELLA 7

Doveva migliorare nella fase difensiva e Sarri diche che l’ha sorpreso nella fase difensiva. Si è raccomandato lui stesso di fare di più in fase di possesso e nelle ultime due partite è stato quello che ha toccato più palloni. Ma non potevamo mandarlo a prendere un biglietto della Lotteria?

KRSTOVIC 4

4 gol nelle prime 8 partite, poi dal 6 ottobre si è fermato e ha detto due cose: “Punto ai 15 gol in campionato” e “ora i difensori mi maltrattano”. Sorrentino le chiamerebbe “Le conseguenze dell’amore” ma in entrambi i casi dell’amor proprio però.

CHAKA TRAORÈ 7,5

È il voto senza commento della settimana, e che settimana con due gol tra coppa e campionato.

CARBONI 8,5

La bizzarria del sottoscritto Befano senza voce di Pressing che, nonostante la vostra benevolenza nei confronti delle Pagelle, dopo un gol (il primo in carriera) e un assist del 2005 di proprietà dell’Inter, vi ha riempito la calza di Carboni.

ILING-JUNIOR 8

Giovedì in Coppa Italia sulla nostra tastierina stavamo per digitare: O-C-C-A-S-I-O-N-E-P-E-R-S-A-V-O-T-O-5. Invece CANC+CANC+CANC+CANC+CANC: resta agli atti l’occasione presa al volo per cambiare la partita della Juventus: I-N-V-I-O, stavolta sì.

ZIRKZEE 5

Dopo il nervosismo di Udine passa un Capodanno in casa senza luci e non le accende neanche per l’Epifania. Thiago Motta gli dà pure la fascia di capitano, ma dovrebbe dargli un urlo: dopo i due assist glassati in Coppa Italia con l’Inter si è addormentato sulla scatola di biscotti che tutti si erano abituati a sgranocchiare.

CONSIGLI 9

Vogliamo immaginarlo così: mentre torna a casa felice, appoggia il borsone in lavanderia, accende la luce del salotto, si siede sulla poltrona, un goccio di whisky per festeggiare la vittoria, prende un fiammifero, lo accende e brucia le foto dell’ultima partita in cui non ha preso gol. Era il 16 aprile 2023, non gli mancheranno.

HUIJSEN 7

Quando vi presentano quindici persone nuove, quanti nomi vi ricordate subito? Di solito, zero. Dean, al contrario, dopo una stretta di mano è quello che sa già anche il nome del cane di Dybala e non l’ha mai visto.