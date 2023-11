Le pagelle di Piantanida: Dybala "espettorante", il segreto di Rugani, Rebic un 3 senza commento

I VOTI

Nell'11a giornata, Raspadori è più caldo del sole, Dybala il bancomat di Inzaghi e Colombo animale estinto

Undicesima giornata di campionato con i protagonisti pagellati da Franco Piantanida. Ecco i voti del professore di Pressing.

COLOMBO 9 Oggi vi raccontiamo la storia di un animaletto da campo quasi estinto: il famigerato Numero 9. Nato per portare scompiglio nella radura nemica, lavora per sé e per il branco squadra, depositando le uova nel nido come unica e primaria funzione vitale. Il suolo calcistico italiano ne è quasi privo, ma ce n’è uno nella zona di Monza, provate a cercarlo col binocolo.

EBOSELE 7,5 Rooney, che l’ha lanciato nel grande calcio, gli disse: “Non andare all’Udinese, aspetta la Premier”. Wayne fatti i fatti tuoi. Lasciaci fare la pagella del più veloce in Serie A quest’anno (37,8 km/h toccati), dall’uomo chiamato Festy, una meravigliosa crasi tra festa e party, dove Florenzi e Adli sono stati rimbalzati.

VIOLA 8 Se uno con un piede così ha segnato solo 9 gol in Serie A a 34 anni, il problema non è certo stato del piede. E senza alcun pudore, abbiamo appena rivelato urbi et orbi il nostro feticismo calcistico per il suo sinistro.

DYBALA 6,5 Leggendo il foglietto illustrativo redatto dal dottor Mourinho, Paulo è l’attaccante espettorante. Per le vie respiratorie offensive della Roma è quella sostanza fluidificante che facilita l’eliminazione delle secrezioni: assunzione, una bustina, un assist.

CALAFIORI 7,5 Scavando nel suo passato, riemerge l’infortunio di 5 anni fa che stava per stroncargli la carriera, ma ora è sotterrato. Il Signor “Ruspa” chiamato così solo dagli amici, fino all’inizio di questo campionato, adesso anche da tutti gli umarell che allo stadio o da casa guardano il cantiere dove spiana chiunque.

DARMIAN 7 Tra le carte del portafoglio di Simone Inzaghi è quella con il plafond illimitato: puoi prelevarlo quante volte vuoi e hai disponibilità infinità, in gergo tecnico si può definire un lusso e in quanto tale è per pochissimi.

RUGANI 7,5 Nelle ultime due stagioni è partito titolare 9 volte, in cui la Juventus ha subito un solo gol. Questo vuol dire che deve essere il titolare indiscusso? Nooooooo, questo vuol dire che le volte in cui non gioca ha tempo per leggere, ridere e cestinare tutti gli insulti che gli arrivano. Guardate che è un lavoraccio anche quello, eh!

JOVIC 3 È il voto senza commento della settimana.

RASPADORI 8 Ma quindi è vera la teoria che il fulmine è cinque volte più caldo del sole? Guardando la temperatura del Napoli che sta in fronte a noi in questo momento e le tre scariche elettriche consecutive di Jack sì, la teoria è vera.