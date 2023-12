PROMOSSI E BOCCIATI

Carlos Augusto si fa mettere lo zucchero a velo in testa da Dragusin, Inzaghi canta Mariah Carey e Lucca fa sparire Zirkzee

Anche nella giornata che ha chiuso un altro anno solare di calcio, non sono mancate a Pressing le pagelle di Franco Piantanida. Il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti del weekend. E come sempre, tra tanti promossi, c'è qualcuno che è finito dietro la lavagna.

CAPRILE 9

A giugno con il Bari ha perso la Serie A contro il Cagliari all’ultimo minuto. Stavolta a Cagliari, si è ripreso il sogno con gli interessi di una vita, parando tutto, rigore di Viola compreso. Stabilite voi, alla Totò, i connotati di questa pernacchia al destino: acuta, roboante, corta, lunga o media?

MERET 8

Nell’anno in cui Napoli festeggia due volte Capodanno, il 4 maggio per lo Scudetto e poi il classico 31 dicembre, la squadra chiude il 2023 senza fuochi d’artificio. Sono già finiti i tempi della “bomba-Kvara” o del “petardo-Osimhen”. Nella tristezza generale, l’unica stellina accesa in spogliatoio è nelle sue mani.

BENNACER 7

Ragazzi, al cenone viene anche lo zio Ismael. Sì, dai che porta sempre quei datteri buonissimi da distribuire a tavola, che forte lo zio Ismael. Papà viene anche in Coppa Italia e con l’Empoli? È simpaticissimo! No, parte per l’Africa, non lo vedete più.

CARLOS AUGUSTO 4,5

Nel giorno del rinnovo di Dimarco, rinnoviamo la pubblica lode della sua importanza sulla sinistra, sua di Dimarco, inteso. Perché il brasiliano, finora, i canditi li ha messi soprattutto nelle partite giocate nei tre dietro, mentre da esterno è frutta secca. E Dragusin gli spolvera pure lo zucchero a velo in testa.

TCHAOUNA 9,5

Sembra Mariah Carey, ma è Pippo Inzaghi, perché “All i want for Christmas” è un gol così, per una vittoria così che porta a -2 dalla salvezza: è tutto quello che Inzaghi voleva per Natale.

RANIERI 8

È il voto senza commento della settimana.

ISAKSEN 8,5

Felipe Anderson è quello che l’ha aiutato di più ad ambientarsi in città, e si vede. Ieri gli ha lasciato anche il posto sull’ultimo taxi per entrare in stagione e da solo ha raggiunto la destinazione “aspettative estive”: assist per l’1-1, gol del 2-1 e traversa.

BREMER 7

Ha rinnovato fino al 2028 mettendo sul tavolo tutti gli attaccanti che aveva nella giacca, taschini pieni. Per Lukaku si è messo il marsupio. Alla Panariello: “Si vede il marsupio? Il marsupio sì, sì, sì”. Sì, si vede pure quello.

KOLASINAC 6,5

Prima di scendere in campo Gasperini gli spiega le due, tre situazioni che dovrà gestire e il bosniaco legge e ripete, sottolinea, legge e ripete a voce alta. Il grande classico dello studente modello funziona sempre.

LUCCA 7,5

Subito un reclamo all’ordine nazionale di non so chi: Zirkzee 7 gol, Lorenzone 6. Reclamiamo perlomeno parità di trafiletti, servizi e reel su Instagram. Non parliamo di tecnica e qualità, ma di numeri e spazio: per il reclamo con chi dobbiamo parlare?