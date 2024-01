Le pagelle di Piantanida, 22esima giornata: Ekuban con Sinner nel destino, Asllani noleggio a breve termine

LE PAGELLE DI PIANTANIDA

Cambiaghi "Fleximan" calcistico, Mazzarri mente su Zielinski e Turati para le critiche

Anche in questo fine settimana Franco Piantanida ha emesso le sue sentenze. A Pressing, come sempre, il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti in campo in questo fine settimana.

TURATI 8,5

Una volta Serse Cosmi disse che il problema della sua squadra erano le palle inattive, “le palle inattive dei suoi giocatori”. Ecco, dopo un periodaccio, forse dovuto anche alla sovraesposizione mediatica, siamo sicuri di una cosa: le palle inattive, in tutti i sensi, non sono un problema suo.

CAMBIAGHI 7,5

A colpi di tagli, scatti, tiri (5), cross (8), gioca una partita senza limiti di velocità perché abbatte tutti gli autovelox piazzati sulla tangenziale che parte da Alex Sandro, passa per Bremer e arriva fino a Gatti: anche l’Empoli ha il suo “Fleximan”.

TERRACCIANO 4

È il voto senza commento della settimana.

RICCI 8

Facciamogli un piccolo favore, un piccolo regalino visto che non segnava da maggio. Se mettiamo le cellule della sua giocata al micro-micro-microscopio e ingrandiamo, s’intravede il DNA del suo idolo Ronaldinho. Capiamo che a occhio nudo sarebbe impossibile.

BIRINDELLI 7

Dove sono i votoni di Colpani e Dany Mota? Dove sono? Dove sono? Sono a 12417 metri di distanza, poco più di 12 km, quelli che Samuele ha corso in partita, anzi che ha soccorso, prestando assistenza continua sulla destra.

DE KETELAERE 8,5

6° e 7° assist in stagione, come i gol 7. Nessuno ha voluto rilevare i diritti per il marchio Smemoranda, molto brutto. L’agenda è fallita e, per i tifosi del Milan che non sanno più dove annotarsi i suoi numeri, siamo noi il diario dei ricordi che non hanno mai avuto.

NOSLIN 6,5

Catapultato dal Fortuna Sittard in Olanda, al posto da titolare in Serie A nel giro di 4 giorni. Per adesso limitiamoci a recepire le parole del suo mentore Wesley Sneijder che del ragazzo dice: “Sa padroneggiare tutte le sfaccettature del gioco”. A naso, avremo tempo di non limitarci più.

EKUBAN 9

Il primo gol della sua carriera lo segna quasi undici anni fa a Bolzano, terra di Sinner. Il più bello della sua carriera lo segna nel giorno in cui l’Australian Open diventa terra di Sinner. Abbiamo tirato gli angoli del lenzuolo del fato sul materasso di questa pagella solo per dire che ha rovesciato la partita… come Sinner!

ASLLANI 7

Senza paura, dopo un anno e mezzo, si può dire che Inzaghi finalmente può aggiungere a Calhanoglu, guidatore principale del sedile di playmaker, un secondo conducente al noleggio a breve termine.

ZIELINSKI 5

“Ha un contratto, è qui con noi, deve dare il massimo altrimenti dopo venti minuti lo tolgo”. L’unica cosa vera di questa frase di Mazzarri è la parte “ha un contratto”, perché sappiamo già dov’è e in campo non c’è stato, altrimenti dopo venti minuti Mazzarri avrebbe dovuto mantenere la parola.