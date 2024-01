Le pagelle di Piantanida, 20esima giornata: Gabbia rating A+, Pavard non è Messi ma...

LE PAGELLE DI PIANTANIDA

Petagna con dedica al "baby bulldozer", Gila nuovo Romagnoli e Retegui ha il blocco dello scrittore-centravanti

Anche per la 20esima giornata ecco i voti più attesi nel calcio in tv. Quelli delle pagelle di Franco Piantanida che, come sempre, ha promosso e bocciato per Pressing i protagonisti in campo in questo fine settimana.

DEMME 7

Appello al presidente De Laurentiis per la prima presenza in campionato, con assist decisivo e contestato: faccia un regalo ai tifosi del Napoli Club di Ercolano, perché l’hanno intitolato a un giocatore di cui neanche lei si ricordava l’esistenza fino al minuto 77 della partita con la Salernitana. Presidente cacci il regalo!

PETAGNA 8

Non saliva sul palcoscenico del Teatro dell’Esultanza dall’ultima giornata dello scorso campionato. Lo fa trascinandosi dietro la maschera di Calafiori, con inchino alla fidanzata Carolina e al piccolo in arrivo. La recitazione è delle migliori: “Tanto non lo segnerai mai quel punto Bulldozer…” / “E allora preparati perché adesso segno”.

FARAONI 7,5

A 32 anni non si aspettava più un treno del genere. Cambia in corso di stagione la destinazione della sua carriera, trova subito posto in carrozza a metà viaggio e offre uno snack di benvenuto a Beltran.

NGONGE 7,5

A proposito di stazioni, Verona Porta Nuova è presa d’assalto. Faraoni appunto, poi Hien, Terracciano e Doig hanno già frequentato la biglietteria, qualcuno blocchi la circolazione sulla linea verso la retrocessione, perché senza Cyril la salvezza sarebbe soppressa.

RETEGUI 5

Premessa: giocare contro Buongiorno in questo momento è roba da “buonanotte”. L’epilogo sulla sua prima stagione in Italia è di là da venire, la trama è piena d’infortuni e sembra avere il temibile blocco dello scritttore-centravanti.

GABBIA 7

Visto che i parametri di solidità hanno retto l’impatto del colosso Lukaku, se fosse un’azienda avrebbe un rating di alto livello, almeno A+ o A1, traducibile con ottima affidabilità, meritevole di ottenere più credito da parte di allenatore, stampa e tifosi.

CANDREVA 8

Potremmo anche decantare la ricetta del tiramisù al tè matcha per attirare la vostra attenzione nella descrizione del suo gol, ma tanto non ascoltereste mezza parola proferita dal microfono di fronte a questa sfilata di haute couture.

PAVARD 7

Dice di sé: "Non sono un genio del calcio come Messi ma sono un ragazzo che ha sempre lavorato”. Lavorato così bene che quando si entra nel suo paesino, a Jeumont, nell’alta Francia, c’è il cartello di benvenuto alla città di Benjamin, perché in campo fa tutto come se fosse in pantofole, a casa sua, comodo e rilassato.

GILA 6,5

Titolare nelle ultime 8 di campionato: 5 vittorie e 1 pareggio. Vuole convincere Sarri a dargli una maglia anche dopo il ritorno di Romagnoli e in verità bisognerebbe convincere anche Romagnoli, ma sapete che se continua così ci fa un pensierino pure lui a goderselo da fuori.