Lazio, tensione alle stelle: Immobile e la moglie insultati per strada

© Getty Images

Clima di altissima tensione intorno alla Lazio dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. Tra i più bersagliati dai tifosi - e non soltanto su social - c'è il capitano Ciro Immobile. Secondo quanto riferito da Repubblica edizione Roma l'attaccante biancoceleste è stato vittima di pesanti aggressioni verbali in questi ultimi giorni. È successo anche mercoledì quando un uomo lo ha insultato mentre era in macchina con il figlio Mattia di 4 anni. Giovedì è successo alla moglie Jessica. E a infiammare ulteriormente un ambiente già caldissimo ci sono le parole del presidente Lotito: "Sarri è stato un po' tradito da alcuni comportamenti delle persone, c’è qualcosa di strisciante all'interno del gruppo".