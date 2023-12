Lazio, Sarri: "Spero che questi tre punti ci riportino fiducia"

QUI LAZIO

Le parole del tecnico biancoceleste dopo la sfida contro l'Empoli: "Luis Alberto? Spero non sia un problema muscolare"

La Lazio è tornata al successo in campionato battendo 2-0 l'Empoli: "Era importante ritrovare punti e fiducia. Possiamo fare meglio dal punto di vista qualitativo, quelle due sostituzioni ci hanno un po’ scombussolato - ha commentato Maurizio Sarri a fine partita -. Dopo il 2-0 la sensazione è che la testa fosse più libera. Spero che questi tre punti ci diano la forza per riacquisire fiducia. Abbiamo concesso delle occasioni con parate strepitose di Provedel e sotto questo punto di vista dovremo fare meglio".

Tre punti danno serenità alla Lazio in vista dei prossimi impegni, ma gli infortuni non lasciano tranquillo Sarri: "Con un po’ più di tranquillità possiamo giocare nuovamente il nostro calcio. In questo momento lo giochiamo solo a tratti. Luis Alberto? In zona pubica ha problemi da un mese. Solitamente i suoi problemi sono più tendinei che muscolari, speriamo che anche stavolta sia così.