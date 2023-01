Lazio, Sarri: "Poca energia e meno brillanti, ma buona reazione"

QUI LAZIO

Le parole del tecnico biancoceleste dopo l'1-1 dell'Olimpico contro la Fiorentina

Lazio-Fiorentina: le foto del match





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio di Sarri non è andata oltre l'1-1 in casa contro la Fiorentina perdendo terreno dall'Inter seconda, ma agganciando Atalanta e Milan al terzo posto: "La linea difensiva oggi ha fatto molto bene concedendo poco - ha commentato il tecnico biancoceleste a fine partita -, ma siamo stati meno lucidi mentalmente rispetto alle ultime partite. Abbiamo perso troppi palloni dopo averli recuperati e a livello fisico siamo stati meno brillanti, ma sono contento di come abbiamo provato a vincerla fino alla fine".

"Abbiamo sprecato molti dei palloni recuperati già col primo passaggio, faticando a risalire il campo - ha proseguito Sarri a DAZN -. Non avevamo le energie dell'ultima partita, anche perché avevamo due giorni in meno di riposo. Questa alla fine era una partita che non dovevamo perdere e dal punto di vista dell'atteggiamento abbiamo anche provato a vincerla".

Vedi anche Serie A Serie A, Lazio-Fiorentina 1-1: occasione sprecata per Sarri e Italiano Nella Lazio è tornato Immobile dall'infortunio: "Ciro è rientrato in maniera discreta, ha avuto tre occasioni da gol e sinceramente me lo aspettavo meno in forma. Ora vediamo".

Con la Lazio terza l'obiettivo può cambiare: "Io non cambio idea, ci sono squadre più attrezzate di noi per arrivare in Champions League. Non faccio calcoli per il quarto posto".